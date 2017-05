FBI-Chef-Entlassung, möglicher Geheimnisverrat - Donald Trump gerät immer stärker unter Druck. Zudem könnten dem US-Präsidenten mögliche Geschäftsverbindungen nach Russland zum Verhängnis werden. Spezialisten ermitteln.

Fünf Stockwerke, weiße Fassade, und ein imposanter geschwungener Eingangsbereich mit einer US-Flagge vor der Tür: In diesem futuristischen Gebäude an der Chain Bridge Road in Vienna, Virginia, 30 Autominuten vom Weißen Haus entfernt, könnte sich die Zukunft von Donald Trump entscheiden.

Hier hat das "Financial Crimes Enforcement Network" (FinCEN), eine Untereinheit des Finanzministeriums seinen Sitz. Informatiker, Wirtschaftsprüfer und Ex-Banker versuchen dort Terror-Unterstützung, Geldwäsche und Finanzbetrug aufzudecken. Zum Schutz des Weltfinanzsystems. Und der Sicherheit der USA. Die ist auch durch den US-Präsidenten und seinen möglichen Verbindungen zur russischen Regierung gefährdet, glaubt die Opposition. Der Rausschmiss von FBI-Chef James Comey, der gegen das Weiße Haus ermittelte, bestätigt die Trump-Kritiker, dass dieser etwas zu verbergen hat. Direkte Kontakte nach Russland etwa, oder finanzielle Verflechtungen, die Trump erpressbar machen.

"Ich vermute, dass Präsident Trump mit der Comey-Entlassung die Ermittlungen bremsen will", sagt Mike Quigley, Abgeordneter der Demokratischen Partei und Mitglied im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses. Das werde ihm aber nicht gelingen. "Unsere Suche nach Antworten ist lebhafter denn je."

Quigley reiste Ende April nach Zypern, einen Fluchtort der russischen Oligarchen. Der Jurist sprach mit Bankern und Anwälten, um verstehen zu lernen, wie Konten und Briefkastenfirmen auf der Mittelmeerinsel von Milliardären genutzt werden, um Geschäfte jenseits der Aufsichtsbehörden zu tätigen. Er habe viel über das Vorgehen der russischen Milliardäre gelernt, so Quigley. Beweise dafür, dass die Eingriffe Russlands in die US-Wahlen auch finanzielle Gründe hatten, konnte der Politiker aber nicht sammeln.

Diese Informationen erhoffen sich die Demokraten im Abgeordnetenhaus und Senat nun von dem FinCEN. Die Geldwäsche-Jäger sind die beste Wette der Opposition, Trump Fehlverhalten ...

