Mainz (ots) - Woche 20/17



Fr., 19.5.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



17.10 hallo deutschland



17.50 Leute heute (VPS 17.45)



18.05 SOKO Wien (VPS 18.00)



(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.)



--------------------------



4.55 Leute heute Bitte Korrektur beachten: (von 17.50 Uhr)



Woche 21/17



Mo., 22.5.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



17.10 hallo deutschland



17.50 Leute heute (VPS 17.45)



18.05 SOKO 5113 (VPS 18.00)



(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.)



----------------------------



2.00 SOKO 5113 Bitte Korrektur beachten: (von 18.05 Uhr)



Woche 23/17



Di., 6.6.



Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:



20.15 ZDF SPORTextra Fußball-Länderspiel Dänemark - Deutschland . . .



23.00 Mann, Sieber! (VPS 23.15)



23.30 Markus Lanz (VPS 23.45)



0.45 heute+ (VPS 0.55)



-------------------------------



zu Di., 6.6.



1.00 Neu im Kino (VPS 1.10)



1.05 Verschollen im Kap (VPS 1.15)



3.05 37° (HD/UT) Liebesgrüße aus Russland Eine Braut aus dem Katalog Film von Claus U. Eckert (vom 14.2.2017) Deutschland 2017



3.35 SOKO Köln (VPS 3.15)



4.20 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.00)



5.05- hallo deutschland (VPS 4.55) 5.30



(Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.)



Woche 26/17



So., 25.6.



16.30 ZDF SPORTextra FIFA Confederations Cup Deutschland - Kamerun Gruppe B . . .



In der Halbzeitpause: Formel 1, Großer Preis von Aserbaidschan . . .



Bitte streichen: In der Halbzeitpause: gegen 17.45 heute Xpress



Mo., 26.6.



0.00 heute+ Bitte Änderung beachten: Moderation: Ralph Szepanski



Bitte streichen: Daniel Bröckerhoff



