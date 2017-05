Hotelmarke macht in Zusammenarbeit mit legendären Kultmarken und aufstrebenden Künstlern kostenlose In-Room Vinyl-Experience möglich



Orlando, Florida (ots/PRNewswire) - Mit dem Debüt von WAX stellt Hard Rock International seine Rolle als führende Musik-Lifestyle-Marke im Hotelwesen erneut unter Beweis. Es handelt sich hierbei um die neueste Komponente seines Signature-Programms, der kostenlosen Zusatzleistung Sound of Your Stay®. In Partnerschaft mit Crosley, einem der namhaftesten Plattenspielerhersteller weltweit und dem globalen Musikkonzern Sony Music Entertainment erhalten die Gäste die Chance, umfassend am Wiederaufleben der Vinylschallplatte teil zu haben. In allen der 24 Hotels einschließlich Hard Rock Hotel Ibiza und Hard Rock Hotel Tenerife besteht das exklusive Angebot, mit stilechten Plattenspielern im eigenen Hotelzimmer Musik so abzuspielen, wie sie wirklich klingen soll.



WAX ist ein weiteres, erlebnisorientiertes Element im einzigartigen Zusatzprogramm der Marke in Sachen Musik, das mit Picks einen Roomservice für Gitarren umfasst, bei dem Hotelgäste die Wahl unter 20 verlockenden Fender-E-Gitarren haben, darunter Stratocaster, Telecaster und E-Bässe, die sie während ihres Aufenthalts nutzen können. Ab sofort haben die Gäste jetzt auch die Möglichkeit, einen von zehn Crosley "Keepsake"-Plattenspielern und einen Crosley-Schallplattenkoffer bei der Rezeption anzufordern und während ihres Aufenthalts auszuprobieren. Der Koffer enthält eine sorgfältig kuratierte Sammlung von essenziellem Vinyl, von klassischen "Must Haves" über Platten mit Nostalgie- und Wiederentdeckungseffekt bis hin zu den angesagtesten neuen Künstlern von heute.



"Wenn man Musik auf Vinyl hört, hat man die direkte Verbindung zur Musik. Das ist mit keinem anderen Format erreichbar, und das ist nicht irgendeine Hipster-Nostalgie - das passiert wirklich, es ist eine ganz körperlich-sinnliche Sache, die sich da abspielt", sagt Matt Watts, Leiter des Bereichs Musik und Marketing für Hard Rock Hotels & Casinos. "Mit WAX möchte Hard Rock den Gästen ermöglichen, diese Magie direkt im Hotelzimmer zu erleben. Es ist egal, ob sie mit Schallplatten aufgewachsen sind oder sich gerade zum ersten Mal in die einzigartigen Vibes eintunen, das WAX-Programm ist das perfekte Vehikel, um Vinyl für sich selbst zu erleben".



Um Sound of Your Stay® und die neueste Angebotsergänzung gebührend zu feiern, hat sich Hard Rock zusätzlich mit fünf aufstrebenden Künstlern zusammengetan, die gerade für Aufregung sorgen und den WAX-Launch mit exklusiven Bildern, Videoinhalten, Live-Auftritten und ihren neuesten Scheiben in der WAX-Kollektion, die den Gästen nach Belieben zur Verfügung steht, mitanschieben. Zu den Künstlern zählen New Politics, die mit ihrer aktuellen Hitsingle "One of Us", einer von Punk, Pop und Electronic beeinflussten Dance-Rock-Mischung, gerade überall zu hören sind und diesen Sommer mit 311 auf Tour sein werden; The Aces, vier Girls, die die Musikwelt mit ihrem jüngst veröffentlichten Video für "Physical" im Sturm erobern; Evan Rachel Wood und Zach Villa von Rebel and a Basketcase, die ihre Elektropop-Soundhymnen mit androgynem Glam verschmelzen und mit der neuen Single "Today" eine Larger-than-Life-Ästhetik kreieren, die von sowohl Pop und Rock der 80er als auch moderner alternative Musik beeinflusst ist; Run River North, eine koreanisch-amerikanische Indie-Folkrock Band aus Los Angeles, die mit ihrer Single "Run or Hide" wirklich und wahrhaftig den Durchbruch geschafft hat; und Grammy-Preisträgerin und Sängerin und Songwriterin Michelle Branch, die vor kurzem mit dem Album "Hopeless Romantic" ihre bisher stärkste und ausgereifteste künstlerische Aussage veröffentlicht hat.



"Rebel and a Basketcase und Hard Rock haben die Affinität für inspirierte, besondere und gut ausgewählte Musik gemeinsam. Unser neues Album erscheint in diesem Sommer, und wir haben mit dem Sound of Your Stay-Programm eine unvergleichliche Chance, unsere Fans persönlich zu erreichen", so Evan Rachel Wood und Zach Villa von Rebel and a Basketcase.



Die Elemente von Sound of Your Stay® schaffen eine beispiellose, authentische, praktische Erfahrung für den modernen Geschäfts- oder Urlaubsreisenden. Hier können die Hotelgäste ihrem inneren Rockstar freien Lauf lassen - zum Beispiel mit Vinylklängen für die richtige Stimmung sorgen oder ein paar Fender-Akkorde in einer In-Room Jamsession fetzen. Für weitere Informationen oder zum Buchen eines Aufenthalts in einem der Hard Rock Hotels & Casinos besuchen Sie bitte www.hardrockhotels.com.



Informationen zu Hard Rock International



Mit Venues in 75 Ländern, darunter 175 Cafes, 24 Hotels und 11 Casinos, ist Hard Rock International (HRI) eines der bekanntesten Unternehmen weltweit. Am Anfang stand eine Gitarre von Eric Clapton -- mittlerweile besitzt Hard Rock die weltgrößte Sammlung von Memorabilien aus der Musikwelt, die an den Standorten rund um den Globus ausgestellt werden. Darüber hinaus ist Hard Rock für modische Sammlerstücke und musikalische Merchandise-Artikel, die Veranstaltungsorte von Hard Rock Live und seine preisgekrönte Website bekannt. HRI besitzt die weltweite Handelsmarke für alle Hard Rock-Marken. Das Unternehmen ist Eigner, Betreiber und Franchisegeber von Cafes in verschiedenen Städten mit Kultstatus wie London, New York, San Francisco, Sydney und Dubai. Außerdem besitzt, lizenziert und/oder verwaltet HRI Hotels und Casinos weltweit. Zu den Standorten des Unternehmens zählen auch die zwei erfolgreichsten Hotels und Casinos in Tampa und Hollywood im US-Bundesstaat Florida. Eigner und Betreiber ist in beiden Fällen The Seminole Tribe of Florida, die Muttergesellschaft von HRI. Hinzukommen weitere spannende Standorte wie Bali, Chicago, Cancun, Ibiza, Las Vegas, Macao und San Diego. Neue Hard Rock Cafes sind für Valencia, Innsbruck, Andorra la Vella und Chengdu angekündigt. Neue Hard Rock Hotel-Projekte sind in Abu Dhabi, Atlanta, Berlin, Dubai, London, Los Cabos, New York City und Shenzhen, Dalian and Haikou in China geplant. Für weitere Informationen über Hard Rock International besuchen Sie bitte www.hardrock.com.



