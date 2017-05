Auf dem Times Square in New York hat am Donnerstagmittag (Ortszeit) ein Auto mehrere Fußgänger erfasst. Dabei wurden offenbar mindestens zehn Menschen verletzt, berichtet der Sender CBS 2. Das Fahrzeug sei schließlich mit einem Pfosten zusammengestoßen.

Die Polizei sperrte das Gebiet ab. Die Hintergründe waren zunächst unklar.