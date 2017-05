Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben die politischen Unsicherheiten und Irritationen um US-Präsident Donald Trump weiter auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Nach den deutlichen Einbussen vom Mittwoch rutschte der Leitindex SMI am Donnerstag von Beginn weg unter die Marke von 9'000 Punkten und fiel zwischenzeitlich sogar bis in den Bereich von 8'900 Stellen zurück. Überraschend gute US-Konjunkturdaten gaben den Aktien in der zweiten Handelshälfte immerhin ein wenig Halt.

Die Sorge vor einer allfälligen Amtsenthebung Trumps belaste die Gemüter an der Börse, hiess es. Das sei so ziemlich das schlimmste anzunehmende Szenario, denn es stelle die Umsetzung der Steuerreform und weitere versprochene Konjunkturprogramme in Frage. Trump steht wegen der Vorwürfe des Geheimnisverrats und des Eingriffs in die Unabhängigkeit der Justiz zunehmend unter Druck. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Für Beruhigung sorgten spät im Handel gute US-Daten zum Geschäftsklima in der Region Philadelphia sowie zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

Der Swiss Market Index (SMI) büsste bis Börsenschluss 0,70% auf 8'938,37 Punkte ein. Am frühen Nachmittag war er jedoch noch bis auf 8'897 Zähler zurückgefallen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, sank um 0,51% ...

