Tagesausblick für 19.5.: DAX - Bären bleiben zunächst am Drücker!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

"Nachdem der Präsident nun immer mehr mit politischen Skandalen zu kämpfen hat, kommen bei den Investoren ernsthafte Zweifel auf, ob Trump überhaupt eines seiner großen Versprechen einlösen kann", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader gegenüber Thomson Reuters. Die Aussicht auf Milliarden-Dollar schwere Investitionsprogramme sowie seine umfangreiche Steuerreform waren maßgeblich für die im November gestartete Rally an den Aktienmärkten verantwortlich.

Nach deutlichen Kursabschlägen am Vormittag erholten sich die meisten Aktienbarometer mit Unterstützung der US-Barometer am Nachmittag wieder. Für einen Tagesgewinn reichte es zwar weder beim DAX® noch bei den Nebenwerteindizes. Einzelwerte wie Adidas, BASF Fresenius Medical Care und ProSiebenSat.1 zählten in den zurückliegenden fünf Handelstagen zu den größten Verlierern und können sich heute gegen den Trend verbessern.

Derweil setzte der Ölpreis den Aufwärtstrend fort. In der kommenden Woche treffen sich die OPEC-Staaten mit Nicht-OPEC-Ländern wie Russland um über eine Verlängerung der Förderkürzungen zu beraten.

Morgen stehen nur wenigen Daten an. Investoren und Trader werden also die Entwicklungen in den USA verfolgen und die Kurscharts genau analysieren.

Trader und Anleger aufgepasst:

charttechnische Signale

GEA Group - Hammer und Slow Stochastic schüren Hoffnung auf Rebound

Linde - 20-Tage-Durchschnittslinie erweist sich als gute Unterstützung

Zahlreiche Titel wie Allianz, Continental und RWE bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

Europa - Leistungsbilanz Euro-Zone, März

Europa - Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.590/12.640/12.680/12.780 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.500 Punkte

Heute setzte der DAX® die gestern gestartete Konsolidierung fort und sackte zeitweise auf 12.500 Punkte ab. Im Laufe des Nachmittags bekam der Index etwas Unterstützung von der Wall Street und verbesserte sich bis an die kurzfristige 38,2%-Retracementlinie von 12.590 Punkten. Gelingt es, diese Marke zu überwinden, hat der Index Luft bis 12.640 Punkte. Viele Bullen werden jedoch warten, bis auch dieses Level überwunden ist. Trotz der Erholung am Nachmittag besteht weiteres Rückschlagrisiko bis 12.440/12.500 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 27.04.2017 - 18.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.05.2012 - 18.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

