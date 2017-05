Potsdam (ots) -



Die beliebtesten Songs aus dem Radio TEDDY-Programm - die coolsten Hits für alle TEDDY-Kids gibt es ab 19. Mai 2017 auf der neuen CD "Radio TEDDY-Hits Vol. 18" und als Download. Die neue Kompilation ist ein bunter Musikmix aus Kinder- und Charthits: Internationale Stars wie Clean Bandit, Starley und Martin Solveig treffen auf deutsche Chartstürmer wie Max Giesinger, Tim Bendzko, Wincent Weiss und Alle Farben sowie die Top-Künstler der aktuellen Kinderliederszene herrH, Rolf Zuckowski, Frank und seine Freunde und viele andere.



Fürs CD-Cover hat sich Radio TEDDY - das Kinderradio für die ganze Familie - etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Erstmalig konnten sich die Hörerfamilien mit einem "Selbstporträt" für einen Platz darauf bewerben. Aus Hunderten von Einsendungen haben es 13 Familien geschafft: Sie sind Cover-Stars der neuen Radio TEDDY-CD geworden!



Ob spontanes "Selfie" oder die Aufnahme beim Profi - es wurden Momente des alltäglichen Familienglücks eingefangen. Zum Erscheinen der CD werden auch die Entstehungsgeschichten der Fotos von den Hörern im Programm von Radio TEDDY erzählt. Eventmanager Sebastian Hainke aus Berlin spielt mit Söhnchen Carlo gern "Jake und Elwood" alias die "Blues Brothers": coole Sonnenbrillen aufgesetzt, Schnuller eingesteckt und das Vater-Sohn-Glück ist perfekt! Familie Höft aus Hude bei Oldenburg fotografiert sich alljährlich zu Silvester mit ihren Kindern Jess, Jaden und Jara in der gleichen "Familien-Aufstellung". Susanne und Gunnar Jung aus Potsdam haben einen innigen Kuschelmoment mit ihren Kindern Benedict und Roxana auf der Couch eingesandt. Familie Müller aus Berlin ist mit Sohn Dennis wohl das Trio mit dem breitestem Lachen und Julia Dahlenburg aus Nauen fing ihr persönliches Glück mit ihren Mädels Hanni und Lena auf einer Radtour ein.



Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann zur Galerie der besonderen Art auf dem Cover: "Wir waren über die riesige Resonanz unserer Hörer aus allen Sendegebieten begeistert. Ob Patchwork, alleinstehend mit Kindern oder 'Vater-Mutter-Kind' - so vielfältig ist der Begriff Familie heute. Keine Modelgesichter, dafür authentische Testimonials in Alltagssituationen, die wunderschöne Momente des Glücks in einer Vielfalt zeigen, die uns sehr berührt haben."



Die "Radio TEDDY-CD Vol. 18" ist überall im Handel sowie im Radio TEDDY-Onlineshop (onlineshop.radioteddy.de) erhältlich.



