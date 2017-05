Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag einen zweiten großen Rückfall in Folge vermieden. Zwar weitete der DAX die Verluste des Vortages im frühen Handel noch aus und erreichte am Mittag mit einem Minus von 1,1 Prozent unter 12.500 Punkten den Tiefststand. Anschließend erholten sich die Kurse aber wieder, zumal weitere Hiobsbotschaften rund um US-Präsident Donald Trump erst einmal ausblieben. Am Ende stand für den DAX ein kleines Minus von 0,3 Prozent auf 12.590 Punkte zu Buche. Auch die Nebenwerte-Indizes MDAX und TecDAX schlossen mit leichten Abgaben.

Größter Verlierer im DAX waren die Aktien von Merck KGaA mit einem Minus von 2,6 Prozent. Zwar hat der Chemie- und Pharmaproduzent im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Konsensschätzungen von Analysten überboten. Diese bemängelten jedoch die Jahresziele als zu vorsichtig. Die Berenberg Bank merkte an, dass Merck in China im Geschäft mit Flüssigkristallen zunehmend Kunden an chinesische Anbieter verliere.

Deutsche Bank zur Hauptversammlung gut behauptet

Am Tag der Hauptversammlung der Deutschen Bank schlossen deren Aktien 0,3 Prozent leichter. Nach einem turbulenten Jahr bemühten sich die Verantwortlichen der Bank um Zuversicht. Das laufende Jahr werde "ein weiteres Jahr des Umbaus, aber unter besseren Vorzeichen", sagte Vorstandschef John Cryan. Auch verteidigte Cryan den geplanten Teilverkauf der Vermögensverwaltung.

Der Kursabschlag von 3,9 Prozent oder 3,65 Euro bei den Aktien der Deutschen Börse ging zum großen Teil auf das Konto des Dividendenabschlags von 2,35 Euro je Aktie. Auch bei den Papieren der Immobiliengesellschaft LEG, der Software AG und von Symrise gingen die Kursabschläge von 1,5 bis 3,6 Prozent großteils auf die Ausschüttungen der Dividenden zurück.

Aktien von Zooplus verloren trotz eines kräftigen Wachstums im ersten Quartal 3,2 Prozent. Allerdings ist der Kurs des Online-Händlers für Heimtierbedarf seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent nach oben geschnellt. Der Bezahldienstleister Wirecard hat im ersten Quartal von der zunehmenden Digitalisierung von Zahlungsprozessen profitiert und den Gewinn deutlich gesteigert. Der Kurs stieg um 0,7 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 123,5 (Vortag: 108,9) Millionen Aktien im Wert von rund 4,66 (Vortag: 3,92) Milliarden Euro. Es gab sieben Kursgewinner und 23 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.590,06 -0,33% +9,66% DAX-Future 12.574,50 -0,42% +9,87% XDAX 12.572,82 +0,11% +9,83% MDAX 24.646,87 -0,16% +11,08% TecDAX 2.195,73 -0,11% +21,20% SDAX 10.724,19 -0,87% +12,66% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,62% +16 ===

