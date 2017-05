Liebe Leser,

die Merck KGaA hat am 18. Mai 2017 Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Vor allem beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie vor Sondereinflüssen konnte der DAX-Konzern dabei ein klares Plus ausweisen. An dieser Stelle finden Sie die wichtigsten Kennzahlen.

Umsatz im Plus!

Beim Umsatz legte das Chemie- und Pharmaunternehmen per Ende März auf Jahresbasis um 5,3% auf 3,9 Mrd. Euro zu. Alle 3 Unternehmensbereiche trugen zum Wachstum ...

