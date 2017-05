Mainz (ots) -



Rudi Völler ist eine der großen Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Der langjährige Sportdirektor von Bayer 04 Leverkusen ist am Samstag, 20. Mai 2017, 23.00 Uhr, Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF.



Weltmeister, Champions-League-Sieger, Vize-Weltmeister als Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - der gebürtige Hanauer blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück. Durch seine leidenschaftliche Art und als Freund klarer Worte hat sich Völler zudem die Sympathien einer breiten Öffentlichkeit erworben.



Im Gespräch mit Gastgeber Jochen Breyer blickt Rudi Völler auf eine eher durchwachsene Saison seiner Leverkusener zurück. Die Mannschaft wurde nicht annähernd den selbstgesteckten Zielen gerecht, was laut Klubangaben einer umfangreichen Aufarbeitung bedarf - mit Rudi Völler.



Im Fokus der Sendung steht das spannende Finale der Fußball-Bundesliga: BVB oder Hoffenheim - wer schafft die direkte Qualifikation zur Champions League? HSV oder Wolfsburg - wer muss in die Relegation?



