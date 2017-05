Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der erste von Business Events Hangzhou veranstaltete CEO Hangzhou MICE Fam Trip vom 24.-26. April 2017 war ein großer Erfolg. Eingeladen waren ein Dutzend Firmenchefs, führende Konferenzorganisatoren und Medienprofis, die eine Führung entlang der Strecke mitmachten, die beispielhaft für das Erlebnis eines CEO Hangzhou MICE Fam Trip steht.



Teilnehmer erfahren beim CEO Hangzhou MICE Fam Trip, wie sie das in Hangzhou geplante Event so individuell wie möglich gestalten können



Beim CEO Hangzhou MICE Fam Trip wurde unter anderem an Komforthotels, hochklassigen Restaurants, Sehenswürdigkeiten und kulturellen Erlebnisstätten Halt gemacht. Die Gäste konnten hautnah erleben, was Hangzhou als internationale Tagungsdestination zu bieten hat.



Dieses Jahr ist °C (Temperatur) das Motto der MICE-Branche von Hangzhou. Es findet sich in allen Elementen, die in dieser Branche eine Rolle spielen -- egal, ob diese sichtbar und greifbar sind oder nicht. Zuallererst ist damit die °C (Temperatur) der Stadt gemeint: Die starke Anziehungskraft von Hangzhou ergibt sich aus der einzigartigen Landschaft in Kombination mit den lokalen Bräuchen, die die Region prägen. Dadurch entsteht ein elegantes und gleichzeitig freundliches und angenehmes Klima für Geschäftsleute nach getaner Arbeit oder für Reisende, die ihre Incentive-Reise genießen wollen. °C (Temperatur) bezieht sich auch auf die Branche. Die Qualität des MICE-Sektors der Stadt wurde in den vergangenen paar Jahren angehoben und schließt einen virtuellen Kreis. Und nicht zuletzt bezieht sich °C (Temperatur) auf die Dienstleister, die in der gesamten MICE-Branchenkette auf personalisierten und kundenorientierten Service ausgerichtet sind.



Hangzhous MICE -Branche wird durch G20-Gipfel gestärkt, ein Meilenstein, der immer noch Wirkung zeigt



Mit dem G20-Gipfel ist Hangzhou auf die Weltbühne getreten, und der MICE-Sektor hat seitdem ein starkes Wachstum verzeichnet. Die rasante Entwicklung dieses Sektors hat sich positiv auf die Wirtschaft der Stadt ausgewirkt und die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt herausgestellt. Dies wird wiederum die wirtschaftliche Entwicklung von Hangzhou vorantreiben und Hangzhou im Eiltempo als internationale Gateway-Destination positionieren.



Nach Worten eines Direktors von Business Events Hangzhou wird die Stadt mehrere große internationale Konferenzen und Sportveranstaltungen ausrichten, darunter das Treffen des Weltverbands "Vereinigte Städte und lokale Gebietskörperschaften" 2017 und die 19. Asienspiele. In dieser wichtigen Zeit zwischen dem G20-Gipfel und den Asienspielen 2022 will Hangzhous MICE-Branche keine Gelegenheit ungenutzt lassen, um die Verwandlung von Hangzhou in eine internationale Gateway-Stadt und eine der Top-MICE-Destinationen weltweit weiter voranzutreiben.



