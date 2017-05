ATHEN (dpa-AFX) - Die Opposition im griechischen Parlament hat dem linken Regierungschef Alexis Tsipras vorgeworfen, bei den Verhandlungen mit den Gläubigern wertvolle Zeit verschwendet zu haben. Dies habe dazu geführt, das Griechenland nun ein weiteres Sparpaket brauche, um weiter hoffen zu können, irgendwann auf eigenen Beinen stehen zu können. "Sie haben das Land am Rande des Abgrunds gebracht", sagte der Chef der bürgerlichen griechischen Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND), Kyriakos Mitsotakis, in der Debatte zum neuen Sparpaket.

Jetzt müssten Bürger Steuern zahlen, die weniger als 500 Euro monatlich verdienten. Die Griechen erlebten mit dem neuen harten Sparprogramm einen "Alptraum". Tsipras sei "machtbesessen", fügte Mitsotakis hinzu, und forderte vorgezogene Wahlen.

Das Parlament soll am späten Donnerstagabend über das neue Sparpaket in Höhe von knapp fünf Milliarden Euro abstimmen. Dies ist Voraussetzung für weitere Finanzspritzen seitens der Gläubiger./tt/DP/tos

