DANBURY, Connecticut, 17. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach der plötzlichen Verknappung an Isobutylen auf dem europäischen Markt seit März 2017 wird Addivant, ein weltweit führender Anbieter von Polymeradditiven, die Preise für folgende Antioxidantien vorübergehend um 25 % anheben: ANOX®IC-14, LOWINOX®1790, LOWINOX®22IB46, LOWINOX®22M46, LOWINOX®44B25, LOWINOX®CA-22, LOWINOX®CPL, LOWINOX®TBM6, LOWINOX®ROSIN6 und LOWINOX®TBP6. Die temporären Preissteigerungen sind mit sofortiger Wirkung gültig. Addivant hat bereits entscheidende Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen auf die Verfügbarkeit dieser Produkte abzuschwächen, und wird diese Bemühungen fortsetzen. Das Unternehmen sieht sich verpflichtet, die kontinuierliche Versorgung seiner Kunden aufrecht zu erhalten.

Über Addivant

Addivant ist ein innovatives Unternehmen auf dem Gebiet der Polymeradditive. Die individuellen Lösungen, die das Unternehmen für seine Kunden entwickelt, bieten eine sichere Handhabung, steigern die Anwendungsleistung und tragen zur Senkung der Verbrauchskosten bei. Das Unternehmen ist branchenweit für sein umfangreiches Portfolio an Spezialadditiven bekannt, darunter Antioxidantien, Lichtstabilisatoren, Kautschukadditive, polymere Modifiziermittel, Metalldeaktivatoren, Polymerisationsinhibitoren und Zwischenprodukte. Addivant ist ein internationales Unternehmen, das elf Anlagen auf fünf Kontinenten sowie Forschungs-, Fertigungs- und Vertriebseinrichtungen rund um den Globus unterhält. Neben der globalen Geschäftszentrale im US-Bundesstaat Connecticut verfügt das Unternehmen über regionale Niederlassungen in Al Jubail, Saudi-Arabien, Basel, Schweiz und Shanghai, China. Addivant ist ein unabhängiges Portfoliounternehmen von SK Capital (https://skcapitalpartners.com/about-us/). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.addivant.com/about-us (https://www.addivant.com/about-us).

Addivant, ANOX® und LOWINOX® sind Marken von Addivant.

Ansprechpartner:

Beverly Kindermann

Beverly.Kindermann@addivant.com

Tel: +1 203 702 6182

