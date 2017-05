Zürich (ots) - Novartis hat den Abbau von 500 Stellen angekündigt.

Dass der Konzern 350 neue Stellen aufbauen will ist für die

Betroffenen, deren Jobs nach Indien verlagert werden, jedoch ein

Schock. Denn es werden für die neuen Stellen andere Qualifikationen

gefragt sein. Seit nunmehr vier Jahren wird bei Novartis stetig

umgebaut, beziehungsweise restrukturiert. Hier drängt sich die Frage

auf, wann diese Baustelle zum Ende kommt und die Mitarbeitenden

endlich wieder unbesorgt ihrer Arbeit nachgehen können?



Novartis-Konzern-Chef Jo Jimenez hat wiederholt betont, dass in

der zweiten Jahreshälfte 2017 die nächste Wachstumsphase beginnen

soll. Ausdruck dieser Zuversicht ist auch das angekündigte

Aktienrückkaufprogramm von 5 Milliarden Schweizer Franken. Die

Angestellten Schweiz und der Angestelltenverband von Novartis mit all

ihren Mitgliedern können nicht nachvollziehen, wie sich in so kurzer

Zeit das Bild von weiss auf schwarz verfärbt hat.



Dieses Auf und Ab stösst bei den Mitarbeitenden zunehmend sauer

auf. Die Angestellten Schweiz fordern darum das Novartis-Management

auf, die von der Restrukturierung Betroffenen umzuschulen und ihnen

eine neue Stelle anzubieten. Ziel muss sein, Entlassungen möglichst

zu vermeiden.



Angestellte Schweiz und der Novartis Angestellten Verband hoffen,

dass es der Novartis Führung ernst ist, die neu angekündigten Stellen

in der Schweiz durch weitgehend lokal ansässige Fachspezialisten zu

besetzen.



Originaltext: Angestellte Schweiz / Employés Suisse

