Mannheimer Morgen zur Einigung bei Heideldruck Überschrift: Vernünftige Lösung Das ging jetzt wirklich schnell. Etwa zwei Wochen, nachdem der Streit über die Logistik bei Heidelberger Druckmaschinen eskaliert ist, haben sich die Parteien geeinigt. Herausgekommen ist eine vernünftige Lösung. Sicher, die Beschäftigten müssen pro Woche länger arbeiten. Dafür verbleiben alle innerhalb des Unternehmens. Die Logistik-Arbeiten werden nicht fremdvergeben. Teile werden sogar wieder zu Heideldruck zurückgeführt. Und die diskutierte Verlagerung des Logistikcenters an den Frankfurter Flughafen hat sich vorerst ganz erledigt. Dieses Ergebnis ist in diesen Zeiten erfreulich: Viele Unternehmen gehen mit ihrer Logistik nicht gerade zimperlich um, weil sie Kosten sparen wollen. Dabei ist die Sparte enorm wichtig: Läuft nicht alles reibungslos, landen Teile zu spät oder gar nicht in der Produktion - dann kommt es zu teuren Ausfällen. Das Unternehmen, das sparen will, muss legt ordentlich drauf. Daimler kann ein Lied davon singen. Im Mannheimer Mercedes-Benz-Werk ist die Umstellung der Logistik alles andere als reibungslos verlaufen. Dort hatte ein externer Dienstleister die Arbeiten übernommen. Zu Beginn fielen Schichten aus, das Werk in Wörth konnte die in Mannheim hergestellten Lkw-Motoren nicht verbauen - weil Nachschub fehlte.

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2017 13:05 ET (17:05 GMT)