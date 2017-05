Brissago (ots) -



Zur Einweihungsfeier des Parkhotels Brenscino in Brissago durfte

die neue Eigentümerin, die Schweizer Reisekasse Reka, zahlreiche

Gäste begrüssen. Das Parkhotel Brenscino ist das erste Hotel, das

Reka in der Schweiz besitzt. Die Entscheidung, südlich der Alpen zu

investieren, erfolgte nicht zufällig. Gemäss Direktor Roger Seifritz

wird die Genossenschaft bis 2022 Investitionen in Höhe von 50

Millionen Franken in die Tourismusregion Tessin tätigen.



Unter den zahlreichen Gästen anlässlich der Einweihungsfeier

befanden sich unter anderen Vertreter von Gemeinde- und

Kantonsbehörden. In seinem Grusswort kündigte Reka-Direktor Roger

Seifritz an, die Genossenschaft werde bis 2022 im Tessin 50 Millionen

Franken investieren. Diese Investitionen erfolgen, obwohl die Zeiten

für die Schweizer Tourismusbranche momentan nicht einfach sind.

Infolge des starken Frankens sehen sich verschiedene touristische

Betriebe trotz dem guten Jahr 2016 gezwungen, ihre Tätigkeit

aufzugeben.



Die Bereitschaft, im Tessin zu investieren, wuchs nicht zufällig:

Mit der Übernahme des Parkhotels Brenscino ergänzt Reka ihr Angebot

in den verschiedenen Ferienregionen der Schweiz. Ausserdem erklärte

Seifritz: «Reka glaubt an die Destination Tessin und möchte einen

Beitrag leisten, um sie zu stärken. Vor diesem Hintergrund erfolgen

auch die Investitionen, die in den kommenden Jahren vorgesehen sind.»

Neben dem Parkhotel Brenscino mit 92 Hotelzimmern führt Reka im

Tessin sechs Ferienanlagen mit 105 Wohnungen in Brissago, Lugano,

Gandria, Gerra, Magadino, Ranzo und Sureggio. Zudem vermietet sie

weitere 20 Ferienunterkünfte an Dritte. 2016 wurden mit diesen

Angeboten insgesamt 75'000 Übernachtungen generiert. Reka beschäftigt

im Kanton 128 Personen, 40 davon im Parkhotel Brenscino.



Auch Stefano Rizzi, Leiter des Bereichs Wirtschaft des Kantons

Tessin, hielt an der Einweihungsfeier eine Ansprache. Er begrüsste

die Initiativen und geplanten Investitionen von Reka, «die

bestätigen, dass das Tessin auf nationaler Ebene eine

Vorzeigedestination ist. Die Investitionen von Reka passen gut in die

Strategie der wirtschaftlichen Entwicklung, die der Kanton

eingeleitet hat. In diesem Rahmen ermöglichen konkrete

Infrastrukturprojekte, das touristische Angebot aufzuwerten und zu

bereichern.» Auch dank langfristig ausgerichteten Initiativen wie

«Ticino Ticket» und der epochalen Eröffnung des Gotthard-Basistunnels

wird damit gemäss Rizzi eine positive Spirale ausgelöst, die

Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft im Kanton haben wird.



Im Anschluss betonte Elia Frapolli, Direktor von Tessin Tourismus:

«Die Bereitschaft von Reka, im Kanton Tessin weiter zu investieren,

ist sehr erfreulich. Zum einen bestätigt dies das Potenzial unserer

Tourismusdestination, und zum anderen bietet Reka eine starke, solide

Marke, die für Qualität und Professionalität bürgt.» Frapolli

erklärte auch, die Neueröffnung des Parkhotels Brenscino biete

vielversprechende Perspektiven für die Gemeinde Brissago, die Region

Locarno und das gesamte Tessin.



