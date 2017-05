BRASÍLIA (dpa-AFX) - Brasiliens schwer unter Druck geratener Präsident Michel Temer wittert eine "Verschwörung" gegen sich und will nach Angaben mehrerer Senatoren vorerst nicht zurücktreten. Er habe gesagt, er werde nicht stürzen, sagte der Senator Sérgio Petecao dem Portal "O Globo". Temer soll laut mitgeschnittener Gespräche grünes Licht gegeben haben, um den inhaftierten Ex-Parlamentspräsidenten Eduardo Cunha mit einer Geldzahlung zum Schweigen zu bringen.

Dabei geht es um brisante Informationen in einem Korruptionsskandal, in den dutzende Unternehmen und fast die ganze Politik involviert sind, auch acht Minister Temers sind unter Verdacht. Im betreffenden Fall hatten die Chefs des größten Fleischkonzerns der Welt, JBS, sich mit Temer getroffen und erörtert, wie man Cunha von brisanten Aussagen abhalten kann. Die Unternehmer schnitten das Gespräch aber mit und händigten es einem Richter am Obersten Gerichtshof aus - wohl, um von einer Kronzeugenregelung zu profitieren.

Die Börse stürzte wegen der Turbulenzen ab, der Real verlor im Vergleich zum Dollar stark an Wert. Laut einer "Globo"-Finanzexpertin kaufte JBS am Vortag große Dollarmengen ein, die da noch weit weniger in Reais kosteten als am Donnerstag, als der Skandal publik wurde.

Temer hatte vor einem Jahr die linke Präsidentin Dilma Rousseff im Zuge eines Amtsenthebungsverfahrens abgelöst. Sein größter Koalitionspartner, die sozialdemokratische Partei (PSDB), drohte mit einem Bruch. Deren Chef Aécio Neves ist ebenfalls in den JBS-Skandal involviert und wurde vom Obersten Gerichtshof von seinem Posten als Senator enthoben. Ihm kann nun Untersuchungshaft drohen./ir/DP/men

AXC0358 2017-05-18/20:25