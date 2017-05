Boyd tritt als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der thermischen Managementlösungen hervor

Boyd Corporation, ein weltweit führender Anbieter von thermischen Management- und umgebungsfesten Dichtungslösungen, gab heute die Übernahme von Aavid Thermalloy bekannt. Das neu erworbene Geschäft funktioniert als eine Abteilung der Boyd Corporation und soll helfen, die Boyd-Marke weiter zu differenzieren ein Name, der fast 100 Jahre Tradition und Vision zur Reaktion auf Kundenbedürfnisse und technologische Entwicklung verkörpert.

"Wir freuen uns sehr, mit Aavid zusammenzukommen, ein echter Marktführer bei Lösungen für das thermische Management. Angeführt von seinem erstklassigen Engineering-Team hat Aavid ein unvergleichliches Produkt-Portfolio geschaffen, um die wachsenden Herausforderungen des Marktes des thermischen Managements zu lösen", sagte Boyd Corporation Präsident und CEO Mitch Aiello. "Die Integration der Technologie in die heutigen Produkte steigt mit unglaublicher Geschwindigkeit an sowohl in traditionellen als auch in nicht traditionellen Anwendungen wie Netzwerklösungen, Telematik, kommerzielle Beleuchtung und Avionik. Das effektive Wärmemanagement ist nach wie vor entscheidend für Design-Innovation. Aavid hat eine leistungsfähige Kombination von technischem Talent und Markt-Markenwert entwickelt, das die Firma beides aufrechterhalten will, um darauf zurückzugreifen, wenn sie das kombinierte Geschäft vorantreibt und dazu beiträgt, Boyds fundamentales Engagement für die Lösung der Energiemanagement-Herausforderungen der Kunden zu stärken."

Durch diese Transaktion hat Boyd das Know-how im aktiven und passiven Wärmemanagement verstärkt, um die Stärken in den Bereichen Wärmeverteilung, EMI-Abschirmung, optisch klare Klebstoffe, elektrische, akustische und thermische Isolierung, akustische Filtration, Vibrationsabsorption und mechanische Dämpfung zu erhöhen. Neue Kunden und Vertriebsnetze profitieren auch vom Zugang zu globaler Kompetenz im Bereich umgebungsfeste Dichtungen, wie Displaydichtungen, O-Ringe, Wasser- und Staubeintrittsdichtungen, Luftfiltration und -management, extrudierte Dichtungen und selbstklebende Dichtungen. Diese vielfältigen und komplexen Lösungen steigern den Mehrwert für die globalen Kunden durch die Optimierung der Produktleistung und Effizienz, die Vermeidung von unbeabsichtigtem Geräteausfall, die Minimierung von Verschleiß und die Verlängerung der Produktlebenszyklen mit einer Designgeschwindigkeit, die die Zeit zwischen Entwicklung und Markteinführung verringert.

Zusammen mit seinem Hauptsitz in Modesto, Kalifornien, hat Boyd jetzt Fertigungs- und Design-Hubs in Nordamerika, Europa und Asien inklusive Einrichtungen in den USA, Kanada, Deutschland, Italien, Großbritannien, Vietnam, Thailand, Korea, China, Taiwan und Indien.

Über die Boyd Corporation

Die Boyd Corporation ist ein globaler Anbieter von thermischen Management- und umgebungsfesten Dichtungslösungen, die kritisch für Produkte sind, die die Welt am Laufen halten. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über ein kompetentes Know-how in den Bereichen Engineering und Design, Fertigung und Supply Chain Management und verpflichtet sich zu proaktiver Kundenzufriedenheit in den Branchen Elektronik, Mobile Computing, Medizintechnik, Transport, Luft- und Raumfahrt sowie anderen B2B- und Verbraucher-kritischen Bereichen. Seit fast 100 Jahren steht die Marke Boyd für Stabilität, Anpassungsfähigkeit und Vision, während sie über ein Team mit dem größten Erfahrungsschatz in der Branche verfügt. Boyd Corporation: Ein Unternehmen, viele Lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.boydcorp.com

Über Aavid Thermalloy

Aavid bietet durch sein weltweites Netzwerk von Fertigungs- und Designzentren ein breites Spektrum an technologisch fortschrittlichen Wärmemanagementlösungen für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Telekommunikation, LED-Beleuchtung, Server, Rechenzentren, Unterhaltungselektronik, Transport und industrielle Anwendungen für Kunden auf der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr unter www.aavid.com

