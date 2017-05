NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Donnerstag etwas von ihrem Kursrutsch zur Wochenmitte erholt. Dank positiver Konjunkturdaten legten die wichtigsten Aktienindizes wieder ein wenig zu.

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,57 Prozent auf 20 724,62 Punkte. Angesichts des Politchaos im Weißen Haus hatte der US-Leitindex am Mittwoch den größten prozentualen Tagesverlust seit September vergangenen Jahres verzeichnet. Mehrere Medien berichteten über Vorwürfe, wonach Donald Trump versucht habe, Einfluss auf laufende Ermittlungen des inzwischen geschassten FBI-Chefs James Comey zu nehmen. Unter Anlegern erweckte dies vermehrt Befürchtungen um die politische Zukunft des US-Präsidenten und seine Handlungsfähigkeit.

Der marktbreite S&P-500-Index kletterte am Donnerstag um 0,67 Prozent auf 2372,76 Punkte. Für den Technologiewerte-Index Nasdaq 100 ging es um 1,04 Prozent auf 5638,37 Zähler nach oben.

Für etwas Beruhigung sorgten gute US-Wirtschaftsnachrichten. So hatte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Mai überraschend aufgehellt. Zudem war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche unerwartet gefallen. Im Auge behielten die Anleger derweil die politischen Turbulenzen in Brasilien, die den dortigen Aktienmarkt um zwischenzeitlich rund zehn Prozent einbrechen ließen.

Bei den Einzelwerten standen nochmals die Ausläufer der Berichtssaison im Vordergrund. Am Vorabend schon konnte Cisco Systems nicht überzeugen: Weil der Netzwerkspezialist vorerst nur mit mauen Geschäften rechnet, brachen die Papiere nun um fast 8 Prozent ein. Deutlich stärker als von Analysten erwartet, rechnet das Unternehmen im laufenden Quartal mit einem Schrumpfen des Umsatzes um 4 bis 6 Prozent. Laut Nomura-Analyst Jeffrey Kvaal könnte es sich dabei um mehr als nur eine vorübergehende Schwäche handeln.

Besser erging es den Wal-Mart-Papieren mit fast 3 Prozent Plus. Der Handelsriese war mit soliden Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Ein um 1,4 Prozent gestiegener Umsatz führte unter dem Strich im ersten Geschäftsquartal zu einem unerwartet hohen Ergebnis von 1 Dollar je Aktie. Vorstandschef Doug McMillon sprach denn auch von einem vielversprechenden Jahresstart.

Außerdem überraschte L Brands mit einem angehobenen Ausblick. Für die Papiere des Textilkonzerns, der vor allem für seine Victoria's-Secret-Wäsche bekannt ist, ging es um rund 3 Prozent nach oben.

Dem italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler könnte derweil wegen angeblicher Abgas-Tricksereien womöglich ein Rechtsstreit mit der US-Regierung drohen. Das Justizministerium bereite eine Zivilklage gegen den Konzern vor, die noch diese Woche eingereicht werden könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf zwei Insider. Allerdings dauerten die Gespräche an und es sei durchaus möglich, dass es gelinge, die Streitpunkte auszuräumen und die Klage abzuwenden. Die Aktien büßten zuletzt knapp 2 Prozent ein und reduzierten damit zwischenzeitliche Verluste von rund 4 Prozent./la/men

