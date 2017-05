Istanbul (ots/PRNewswire) -



Der spektakuläre Sinan Erdem Dome ist Schauplatz der aufregenden letzten Meisterschaftsrunde, in der vom 19.-21. Mai CSKA Moskau, Real Madrid, Fenerbahçe und Olympiacos Piräus um den Titel kämpfen



Das Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2017 findet dieses Wochenende in Istanbul statt. Diese Saison war für die 24 teilnehmenden Mannschaften besonders anstrengend. Die Meisterschaft gipfelt in vier aufregenden Spielen, bei denen allesamt hochverdiente Mannschaften um die Trophäe kämpfen: CSKA Moskau, Real Madrid, Fenerbahçe und Olympiacos Piräus.



Fünf Jahre nach dem EuroLeague Final Four 2012 wird die intensive Endrunde dieser Meisterschaft erneut in Istanbul ausgetragen, der einladenden und attraktiven türkischen Metropole. Schauplatz der Spiele ist der berühmte Sinan Erdem Dome, das größte überdachte Stadion in der Türkei und eines der größten europaweit, wo ebenfalls die Endrunde der Basketball-Weltmeisterschaft 2010 stattfand.



Ilker Ayc?, Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender des Exekutivkomitees von Turkish Airlines, sieht die zweite Austragung der Final Four in Istanbul als Beweis der idealen Eignung der Stadt für Sportveranstaltungen, die Millionen Fans auf der ganzen Welt in Freude und Begeisterung vereinen. "Istanbul heißt wieder einmal Basketballfans aus ganz Europa willkommen, um den Kampf der vier besten Teams des Kontinents um die Meisterschaft mitzuerleben. Als Airline, die mehr Länder anfliegt als jede andere, sehen wir es als unsere wichtigste Mission an, Brücken zwischen Völkern, Kontinenten und Welten zu bauen, aber nicht nur durch unser umfangreiches Streckennetz, sondern auch durch vielfältiges Sponsoring, das wir seit mehreren Jahren betreiben. Unser intensives Engagement für die Turkish Airlines EuroLeague unterstreicht unsere Leidenschaft für Sport und den Stellenwert, den wir den Werten des Sportsgeistes und des freundlichen Wettkampfs bei der Erfüllung unserer Mission einräumen."



"Fünf Jahre nach der letzten Austragung des Final Four in Istanbul ist es uns eine Freude, in diese tolle Stadt zurückzukehren und die Krönung des EuroLeague-Champions mitzuverfolgen. Fans aus ganz Europa werden die besten Teams des Kontinent hautnah erleben. Wir sind überzeugt, dass wie schon bei den vergangenen Final Four in Istanbul die Endspiele in diesem Jahr in die Geschichtsbücher des Basketballs eingehen werden", sagte Jordi Bertomeu, President and CEO von Euroleague Basketball. "Mein besonderer Dank gilt Turkish Airlines und Herrn Ayc? für die herzliche Begrüßung und die tolle Unterstützung. Das hat wahnsinnig dabei geholfen, die Final Four zurück nach Istanbul zu bringen."



EuroLeague Basketball wurde in der Saison 2000/2001 aufgelegt. Turkish Airlines, die mehr Länder und internationale Ziele anfliegt als jede andere Airline der Welt, ist seit 2010 offizieller Sponsor der bedeutendsten Basketballmeisterschaft Europas sowie der Endrunde. In dieser Saison feiert die Airline die Final Four in Istanbul, ihrer Heimat, was dieser Zusammenarbeit eine besondere Note verleiht. Das Publikum ist besonders einladend und feuert alle Teams begeistert an. Die globale Airline hat sogar ihren TC-JRO Airbus A321, der über Istanbul seine Kreise zieht, mit EuroLeague-Motiven verziert.



Turkish Airlines tritt für mindestens drei weitere Jahre als Sponsor des EuroLeague Basketball auf.



