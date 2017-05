TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 05/18/17 -- The common shares of Liberty Silver Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

Liberty Silver Corp. is focused on exploring and developing mineral properties located in North America. The Company is led by an experienced, management team and board of directors with significant experience managing exploration, development and mining projects.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Liberty Silver Corp. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com

Liberty Silver Corp. se concentre sur l'exploration et le developpement de proprietes minieres situees en Amerique du Nord. L'entreprise est dirigee par une equipe de direction et Conseil d'administration avec experience significative en gestion d'exploration, de developpement et de projets d'exploitation miniere.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Liberty Silver Corp. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): LSL ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and 24 439 295 outstanding/ Titres emis et en circulation: ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for 2 291 000 issuance/ Titres reserves pour emission: ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Mining/Mines ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 53121P 20 6 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: US53121P 20 6 5 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de CDN$/$CDN negociation: ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: May 19, 2017/ le 19 mai 2017 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de June 30/Le 30 juin l'exercice financier: ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: Pacific Stock Transfer Co. ----------------------------------------------------------------------------

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com