Ulm (ots) - Es gibt sie noch, die guten Nachrichten: Jugendliche trinken weniger Alkohol, und auch die Zahl derer, die sich einmal im Monat (oder häufiger) bis zum Umfallen zuknallen, sinkt. Zyniker mögen nun fragen, was die Heranwachsenden stattdessen nehmen. Doch die Umfragen zeigen einen anderen Befund: Die Durchschnittswerte sinken, weil - ähnlich wie bei den Erwachsenen - eine Schere aufgeht zwischen jenen Jugendlichen, die sich gesundheits- und leistungsbewusst verhalten und entsprechend wenig Alkohol trinken, und jenen, die Mäßigung und Disziplin für Teufelszeug halten. Für eine Entwarnung ist es daher zu früh. Denn so erfreulich es ist, dass die Aufklärungskampagnen offenbar wirken: Es gibt einen harten Kern, an den sie nicht herankommen. Um den zu erreichen, braucht es mehr als Hochglanzbroschüren. Dafür müsste Alkohol gesellschaftlich weniger glorifiziert und weniger beworben werden, und er dürfte in Supermärkten und Tankstellen nicht mehr griffbereit an der Kasse liegen. Das ist um so wichtiger, da Alkohol auch Einstiegsdroge für Haschisch und Pillen jeder Art ist. Und deren Konsum steigt.



