Mario Draghi, Chef der EZB in Frankfurt, sieht die europäische Gemeinschaftswährung im Aufwind. Dafür sei unter anderem auch die ultra-lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank mitverantwortlich.

EZB-Präsident Mario Draghi hat bei einem Auftritt in Israel ein positives Konjunkturbild vom Euroraum gezeichnet. "Die Krise liegt hinter uns. Die Erholung der Euro-Zone ist solide und zusehends breiter hinweg über Ländergrenzen und Sektoren angelegt", sagte der Italiener am Donnerstagabend an der Universität Tel Aviv, die ihm die Ehrendoktorwürde verlieh. Unterstützt ...

