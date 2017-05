HSBC hebt Ziel für Deutsche Börse auf 105 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse von 97 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber profitiere klar von den jüngsten US-Leitzinserhöhungen, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer Studie vom Donnerstag. Das neue Kursziel reflektiere dies sowie die gute Geschäftsdynamik, die verbesserten Gewinnaussichten und die attraktive Bewertung.

NordLB senkt Merck KGaA auf 'Halten' - Ziel 114 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Merck KGaA nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber auf 114 Euro belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Donnerstag. Den präzisierten Ausblick hält er für konservativ. Kurzfristig sieht er aber nahe seinem Kursziel kaum noch Aufwärtspotenzial für die Aktie.

DZ Bank senkt Fresenius SE auf 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktien von Fresenius SE von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und ihren fairen Wert von 84 auf 81 Euro gesenkt. Das gute erwarte Quartal sei größtenteils eingepreist, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Donnerstag. Er veränderte seine Prognosen für den Medizinkonzern nur marginal.

Morgan Stanley senkt Schneider Electric auf 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Schneider Electric von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel auf 73 Euro belassen. Im Vergleich zu den Markterwartungen seien die Aktien des französischen Elektronikkonzerns mittlerweile angemessen bewertet, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Donnerstag vorgelegten Studie. Ihr Kurs dürfte nun eine "taktische Pause" einlegen.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Munich Re auf 168 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Munich Re von 169 auf 168 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Rückversicherer erwirtschafteten höhere Erträge als Erstversicherer und seine Schätzungen vor allem nach 2018 lägen deutlich über den Markterwartungen, schrieb Analyst Peter Casanova in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Starke saisonale Faktoren wiesen aber darauf hin, dass es sich wohl erst wieder gegen Ende September lohnen dürfte, in den Rückversicherer-Sektor einzusteigen.

Nomura senkt Ziel für Cisco nach Zahlen auf 29 Dollar - 'Neutral'

LONDON - Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für Cisco nach der Vorlage von Quartalszahlen von 30 auf 29 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Zwar habe der Netzwerkausrüster im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal solide abgeschnitten, der Ausblick für das letzte Viertel des Geschäftsjahres 2016/17 sei aber schwach, schrieb Analyst Jeffrey Kvaal in einer Studie vom Donnerstag. Dabei könnte es sich um mehr als nur eine vorübergehende Schwäche handeln.

Exane BNP hebt Ziel für Vodafone auf 235 Pence - 'Neutral'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Vodafone nach der Vorlage von Geschäftsjahreszahlen von 225 auf 235 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst San Dhillon senkte zwar in einer Studie vom Donnerstag seine Umsatzprognosen für den britischen Mobilfunkkonzern, rechnete aber nun mit deutlich höheren operativen Ergebnissen (Ebitda). Mit Blick auf die Dividende bevorzuge er die Aktien von Vodafone gegenüber den Papieren des Branchenkollegen BT.

Goldman hebt Telefonica auf 'Buy' - Ziel 11,60 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9,90 auf 11,60 Euro angehoben. Angesichts sich bessernder Geschäftsbedingungen in Lateinamerika und im spanischen Heimatmarkt sollten sich Anleger auf die strukturellen Stärken und das nachhaltige Gewinnwachstum des Telekomkonzerns rückbesinnen, schrieb Analyst Joshua Mills in einer Studie vom Donnerstag. Diese Qualitäten seien bislang vom Markt unterschätzt. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2018 und 2019.

AKTIE IM FOKUS: Evonik auf Tradegate nach Baader-Kaufempfehlung gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Evonik-Aktien sind am Donnerstagmorgen nach einer Kaufempfehlung der Baader Bank gestiegen. Sie gewannen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss 1,14 Prozent auf 31,55 Euro. Die im MDax notierten Aktien des Chemiekonzerns dürften aus ihrem Schlaf erwachen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie.

S&P Global hebt Ziel für Vodafone auf 230 Pence - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Vodafone von 220 auf 230 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Telekomkonzern habe den organischen Umsatz und das operative Ergebnis verbessert, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Donnerstag. Eine Erholung bei den freien Barmittelbeständen unterstütze außerdem die Dividendenauszahlung. Allerdings dürften demnächst die neuen Roaming-Regularien in der EU ihre Spuren hinterlassen.

