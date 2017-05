Die größte Discounterkette der Welt Lidl will die erste US-Filiale eröffnen. Die Expansion des Billigheimers bereitet Walmart Sorgen. Wie der US-Einzelhändlers seinen Heimatmarkt gegen die Deutschen verteidigen will.

Seit einiger Zeit gibt es nur ein Thema im US-Einzelhandel für Lebensmittel: Der Markteintritt von Lidl in diesem Sommer. Am 15. Juni soll die erste Filiale des deutschen Discounters eröffnet werden, wie Lidl in dieser Woche bekanntgegeben hat. Insgesamt 20 werden 2017 in Virginia, North Carolina und South Carolina aufgemacht. Im nächsten Jahr kommen 80 weitere Filialen an der US-Ostküste von Georgia bis New Jersey dazu. Die Mitarbeiteranzahl von derzeit rund 2.000 wächst auf 5.000.

Für das Jahr 2018 peilt die Schwarz-Gruppe, zu der neben Lidl auch Kaufland gehört, mindestens einen Umsatz von 100 Milliarden Euro (zum Vergleich: 90,2 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2016/17) an, wie Chef Klaus Gehrig im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Freitagsausgabe) erklärt. Dafür will Gering Abläufe in der Discountkette vereinfachen. "Es ist zwangsläufig, dass man mal etwas Speck ansetzt", sagte Gehrig und fügte hinzu: "Aber jetzt wird alles auf Null gestellt. Jeder Arbeitsablauf wird geprüft." Es solle weniger Besprechungen geben und jede solle ein Ergebnis bringen. "Die Organisationshandbücher müsste man alle zerreißen und neu schreiben."

Beim Name des deutschen Discounters werden bei Walmart-Managern düstere Erinnerungen wach. Denn als Lidl 1994 in Großbritannien aufschlug, sah sich die Walmart-Tochter Asda einem ...

