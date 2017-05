Ab 2021 gelten für Versicherungskonzerne neue Regeln bei der Bilanzierung. Die Reform soll Versicherer außerhalb der USA besser vergleichbar machen. Am nun veröffentlichten Bilanzstandard wurde 20 Jahre lang gearbeitet.

Auf internationale Versicherungskonzerne wie Allianz und Münchener Rück kommt von 2021 an eine grundlegende Reform der Bilanzierung zu. Das International Accounting Standards Board (IASB), das die Bilanzierungsregeln für mehr als 100 Länder ausarbeitet, stellte am Donnerstag den lang erwarteten neuen Bilanzstandard vor, der die 450 börsennotierten Versicherer außerhalb der USA leichter vergleichbar machen soll. Bisher hatte das IASB weitgehend den nationalen Wildwuchs in der Bilanzierung akzeptiert. Das Gremium hat 20 Jahre an dem neuen Standard gearbeitet.

Bilanzexperten erwarten - ähnlich wie bei der Einführung von "Solvency II" in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...