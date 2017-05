Essen (ots) - Manchmal wähnt man sich von Geiern und Fallenstellern umgeben. Ein kleiner Fehler nur, und Kunden sehen sich mit einer professionellen Geldeintreibungs-Maschinerie konfrontiert, gegen die sie kaum eine Chance haben. Da kauft einer für zehn Euro Milch, Wurst und Brötchen im Supermarkt, die Lastschrift wird aber nicht bedient. Eigentlich keine große Sache. Eine Mahnung sollte reichen. Stattdessen hat der Kunde es gleich mit einer Inkassofirma und, wenn er Pech hat, noch dazu mit einem Anwalt zu tun. Aus zehn Euro Schuld werden da leicht 100 Euro und mehr.



Die Verbraucher-Fallen stehen überall. Ein falscher Mausklick führt zu einem teuren "Angebot": Arglosen Flüchtlingen werden Smartphone-Verträge angedreht, deren Preis sie gar nicht ahnen. Betrüger suchen gezielt Hochaltrige, um ihnen am Telefon alles Mögliche aufzuschwatzen.



Was folgt daraus? Dass Verbraucherschutz genauso wichtig ist wie Straßenbau oder Schulsanierung. Die neue Landesregierung sollte nicht auf die Idee kommen, ausgerechnet an dieser Stelle zu sparen. Ohne den Staat als starkem Verbündeten sind Bürger den modernen Wegelagerern hilflos ausgeliefert.



