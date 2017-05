Erster 787 Dream Jet der Welt vorgeführt und zweites Flugzeug dieser Art bekanntgegeben



Seattle (ots/PRNewswire) - Deer Jet, ein führendes internationales Unternehmen für den Geschäftsflugverkehr, verkündete den Bau der größten Dream-Jet-Flotte der Welt, indem es seine Flotte um ein zweites Flugzeug dieser Art erweitern wird. Außerdem brachte Deer Jet den ersten 787 Dream Jet der Welt zur ersten US-Präsentation nach Seattle, der Geburtsstätte der Boeing.



Die Präsentation fand beim Museum of Flight, ehemals The Red Barn, dem Geburtsort der Boeing Company, statt. Dies war der sechste Ausstellungsort des ersten 787 Dream Jets der Welt. Er wurde bereits in Hongkong, Shanghai, London, Dublin und Doha im Rahmen der Ausstellungsreihe "Dreams Encounter the World" präsentiert.



Exklusiv für die Seattle-Ausstellung wurden Skulpturen von Dale Chihuly aufgestellt, u. a. auch seine berühmten Zylinder. Diese wurden von Glasfaden-Zeichnungen auf Gefäßen erstellt. Als Inspiration für diese Zeichnungen dienten Textilien von amerikanischen Ureinwohnern. Mit den Kunststücken bekam die Kabine des 787 Dream Jets einen regionalen Touch.



Während der Pressekonferenz am Ende der Präsentation sagte Adam Tan, CEO der HNA Group, der Muttergesellschaft von Deer Jet: "Während der 24 Jahre der HNA Group setzte der Konzern viele Meilensteine für die Luftfahrt. Wir waren einst eine regionale Fluggesellschaft, sind heute auf Platz 353 der Global Fortune 500 Liste und möchten es noch bis unter die 10 größten Unternehmen der Welt schaffen. Der erste 787 Dream Jet ist ein Meisterwerk. Nach seinem weltweiten Erfolg freuen wir uns sehr, ein zweites Flugzeug dieser Art im Rahmen unserer Ambition anzukündigen, die größte Dream-Jet-Flotte der Welt zu bauen. Dieses Flugzeug wird ebenfalls von Deer Jet betrieben werden, dem besten Privatjetunternehmen in Asien. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir damit unseren hochrangigen Kunden aus aller Welt erstklassige Geschäftsverkehrsdienste von höchster Qualität anbieten können."



Kevin McAllister, President und CEO von Boeing Commercial Airplanes, ergänzte diese Rede auf der Pressekonferenz mit den Worten: "Deer Jet setzt Maßstäbe für die Charterjet-Branche und Boeing freut sich, am 787 teilhaben zu können, dem technisch fortschrittlichsten und ökologisch effizientesten Geschäftsjet auf dem derzeitigen Markt."



Im September 2016 übernahm Deer Jet den ersten 787 Dream Jet der Welt. Der Erstflug ging nach Hongkong. Der angekündigte zweite 787 BBJ VVIP der Welt wird voraussichtlich in der ersten Hälfte von 2018 ausgeliefert. Damit würde Deer Jet der einzige Jetbetreiber mit den besten Flugzeugen in seiner Flotte werden, mit denen das Unternehmen den globalen Premium-Markt für den Geschäftsverkehr besser bedienen kann.



Für den 787 Dream Jet als Service-Plattform stellte Deer Jet über ein strenges Auswahlverfahren hoch qualifizierte Piloten und Flugbegleiter von der 5-Sterne-Fluggesellschaft Hainan Airlines zu einem "Dream Team" zusammen und bildete sie für die 7-Sterne-Anforderungen im Gastgewerbe weiter. Damit gewährleistet das Unternehmen, dass jeder Passagier an Bord das beste Reiseerlebnis erhält. Der 787 Dream Jet vermag bis zu 30 Fluggäste für eine Dauer von 18,5 Stunden ohne Zwischenstopp zu fliegen. Dies ist länger als von Los Angeles nach Mumbai. Die fortschrittliche Technologie in der Kabine bietet perfekten Komfort an Bord und verringert den Jetlag. Getreu dem Motto "Reisen soll eine Kunst sein" veredelt Deer Jet den Stil und die Farbe in der Kabine mit handverlesenen Annehmlichkeiten und individuellen wertvollen Kristallen, Kissen sowie Besteck und Porzellan.



Deer Jet bietet zudem exklusive, maßgeschneiderte Reisepakete mit dem 787 Dream Jet an. Das erste Angebot ist die Traumreise von Hongkong nach Tahiti. Es enthält ein Pauschalangebot für sieben kostenfreie Übernachtungen in der Präsidentensuite vom St. Regis Bora Bora Resort. Deer Jet wird in Zukunft weitere Strecken hinzufügen, um sein Ziel der nahtlosen Reiseerlebnisse und das Firmenmotto "Reisen soll eine Kunst sein" in Form von erstklassigen Diensten umzusetzen, die von den Werten des Unternehmens geprägt sind: Eleganz, Qualität und Differenzierung.



Im Guernsey-Register verzeichnet



Der erste Dream Jet von Deer Jet ist im Guernsey-Register für Flugzeuge (2-DEER) unter dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis von BAS Guernsey verzeichnet. Regulär ist das Flugzeug am Hong Kong International Airport stationiert und wird von Hong Kong Jet, dem Tochterunternehmen von Deer Jet, operiert. Der Charterpreis für den 787 Dream Jet beträgt 500.000 RMB pro Stunde (in etwa 70.815 USD).



Über Deer Jet



Vor 22 Jahren wurde Deer Jet als erstes Privatjet-Unternehmen in China gegründet und entwickelte sich schnell zum größten asiatischen Konzern für den Geschäftsflugverkehr. Für Deer Jet ist es bereits zur Tradition geworden, maßgeschneiderte Dienste für Regierungsoberhäupter, Monarchen und Großunternehmer aus aller Welt anzubieten. Dies hat dem Unternehmen ein unvergleichliches Image beschert. Deer Jet ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der HNA Group, die zu den Global Fortune 500 und in China zu den anerkanntesten Marken mit dem höchsten sozialen Engagement zählt. Das Unternehmen verwaltet und betreibt eine Flotte an 90 Flugzeugen, die den weltweit einzigen 787 Dream Jet und in Kürze auch dem zweiten 787 Dream Jet umfasst.



Im vierten Quartal 2016 war Deer Jet der größte Aktieninhaber von UAS International Trip Support (UAS), ein weltweit führender Anbieter von Flughafen-Dienstleistungen. In den vergangenen zwei Jahren wurde Deer Jet mit dem Titel "World's Leading Private Jet Charter" von den World Travel Awards (WTA) ausgezeichnet. Obendrein gewann das Unternehmen im Februar 2017 die renommierte Auszeichnung "World's Best Private Jet Company" vom World Tourism Forum.



