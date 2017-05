Bremen (ots) - Die täglichen Schockmeldungen über das Chaos im Weißen Haus haben ihre wirtschaftlichen Auswirkungen. Hatten Investoren Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten noch mit einem Kursfeuerwerk gefeiert, dreht sich nun Stimmung. Aktien an der Wall Street erleben ihre bislang größten Tagesverluste des Jahres. Das ist ein guter Indikator für die "Trexit"-Stimmung, die sich breitmacht. Dass sich Trump einem Amtsenthebungsverfahren stellen und das Weiße Haus wieder verlassen muss, betrachten immer mehr Anleger offenbar als nicht mehr so unwahrscheinlich. Aber so weit muss es gar nicht kommen. Trump könnte in den kommenden Monaten im Wesentlichen damit beschäftigt sein, sich im Amt zu halten. Das schmälert die Umsetzungschancen seiner wirtschaftspolitischen Agenda zusätzlich. Der Präsident hat massive Steuersenkungen versprochen, massive Investitionen, Deregulierung und "fairere" Handelsabkommen. Die langfristigen Folgen seiner teils widersprüchlichen ökonomischen Ziele waren immer schon potenziell verheerend. Macht der Präsident so weiter, werden sich auch die Hoffnungen auf einen zumindest kurzfristigen Trump-Boom zerschlagen.



