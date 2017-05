Freiburg (ots) - Selbst wenn nichts dran sein sollte an der vermuteten Russland-Connection, Trump tut in seiner Selbstherrlichkeit alles, damit exakt der gegenteilige Eindruck entsteht. Stellt er das altbewährte Kontrollsystem der "checks and balances" infrage, handelt er wie einer jener Autokraten, die er so bewundert. Das System aber hat ihm die Stirn geboten. http://mehr.bz/khs115a



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.forum@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de