Paul, Weiss, Rifkind, Wharton Garrison LLP gab heute bekannt, dass Alvaro Gomez de Membrillera Galiana als Partner der Gruppe Mergers Acquisitions mit Tätigkeit im Londoner Büro in die Kanzlei eingetreten ist. Der Fokus seiner Praxis liegt auf grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen sowie Finanztransaktionen, insbesondere im Bereich Private Equity.

"Wir freuen uns sehr, Alvaro im Corporate Department von Paul, Weiss begrüßen zu dürfen", erklärte Brad S. Karp, Vorsitzender von Paul, Weiss. "Wir arbeiten mit den weltweit ausgereiftesten Beteiligungsgesellschaften zusammen, und viele davon befassen sich mit grenzüberschreitenden Transaktionen in Europa. Die internationale Erfahrung und Kompetenz von Alvaro wird uns dabei von größtem Nutzen sein."

"Alvaro ist ein ausgezeichneter Neuzugang zu unserer starken in London basierten internationalen Praxis mit Schwerpunkten auf der Ausführung und Strukturierung von Transaktionen und strategischer Beratung im grenzüberschreitenden Kontext", so Robert B. Schumer, Leiter des Corporate Departments von Paul, Weiss.

Membrillera wird eng mit den für Gesellschaftsrecht zuständigen Londoner Partnern David K. Lakhdhir und Mark S. Bergman zusammenarbeiten und in den in London ansässigen Gruppen mit Zuständigkeit für M&A, Kapitalmärkte und Finanzen eine wichtige Rolle spielen.

Im Laufe seiner Karriere in London hat Membrillera Private-Equity-Mandanten bei unternehmensbezogenen Finanzstransaktionen vertreten, darunter Übernahmen, Ausgliederungen, Konsortiumsvereinbarungen, hochverzinsliche Schuldverschreibungen und Börsengänge. Darüber hinaus hat er Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen in ganz Europa sowie Zeichner bei hochverzinslichen Schuldverschreibungen in Europa beraten.

Membrillera besitzt einen LL.M.-Abschluss der New York University School of Law als Fulbright-Stipendiat und eine Licenciatura en Derecho, summa cum laude, der Universidad Pompeu Fabra in Barcelona.

