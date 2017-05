London (ots/PRNewswire) -



Lexus arbeitet mit dem preisgekrönten Musikproduzenten zusammen und fordert Fans dazu auf, zur Feier der Veröffentlichung des luxuriösen LC unter dem Motto "Make Your Mark" (Setz' dein Zeichen) von sich hören zu lassen



Lexus und Mark Ronson veröffentlichen heute einen gemeinsamen Kurzfilm, der Fans von Musik und Autos gleichermaßen die Chance bietet, das LC-Fahrerlebnis noch auf die Spitze zu treiben, indem sie exklusive musikalische Elemente verwenden, die Ronson im Studio vorproduziert hat, und damit ihren eigenen Track für die Fahrt entwickeln.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/513584/Lexus_and_Mark_Ronson.jpg )



Inspiriert von dem bahnbrechenden Luxury Coupé (LC) sowie den Aussichten und Sounds des berühmten musikalischen Hotspots Ibiza haben die Zuschauer die Möglichkeit, selbst zum DJ zu werden und über eine eigens eingerichtete Plattform auf Grundlage des branchenführenden Musik-Sequencers Novation Launchpad ihren Track zu erstellen.



Mark Ronson - selbst ein begeisterter Auto- und (natürlich) Musikfan - hat als Inspiration für alle, die sich der Herausforderung stellen möchten, seine eigene Version der Fahrt geschaffen, zu sehen hier: www.lexus.eu/makeyourmark



Ibiza ist berühmt für seine musikalische Tradition und konnte bereits einige der berühmtesten Musiker der Welt begrüßen. Insofern war es der perfekte Schauplatz, um das Bestreben von Lexus zu verdeutlichen, fantastische Erlebnisse in den Bereichen Musik, Kunst und Technik zu kreieren. Die malerischen Aussichten von Ibiza mit seinen kultverdächtigen Küstenstraßen und dem kristallklaren blauen Wasser bieten eine perfekte Kulisse für das kompromisslose Design und die Leistungsfähigkeit des LC.



Das immersive Fahrerlebnis des LC steht für die nächste Phase der "Make Your Mark"-Kampagne, die im Lauf der kommenden fünf Monate Kunden und Fans die Chance bieten wird, mit spannenden Inhalten und fantastischen Erlebnissen hautnah dabei zu sein.



Das Design des LC bleibt dem des LF-LC Concept erstaunlich nahe und beide wurden mit dem Designpreis EyesOn ausgezeichnet. Der LC ist das Aushängeschild einer sich fortwährend weiterentwickelnden Kultur des Fahrzeugdesigns bei Lexus, die bei der Arbeit an neuen Modellen eine beispiellos enge Zusammenarbeit zwischen den Design- und Maschinenbauteams fördert.



Um Ihren eigenen Track zum ultimativen LC-Fahrerlebnis zu kreieren, besuchen Sie http://www.lexus.eu/makeyourmark



ÜBER LEXUS



Lexus wurde 1989 gegründet und hat sich für sein Streben nach Perfektion, die außergewöhnlich hohe Qualität und die ausgeklügelten Hightech-Elemente seiner Produkte sowie sein einzigartiges Konzept eines umfassenden Kundendienstes weltweit einen Namen gemacht. Derzeit ist Lexus im Begriff, seine Fahrzeugpalette zu überarbeiten, um die traditionellen Lexus-Werte von unvergleichlicher Verarbeitungsqualität, Komfort und luxuriöser Innenausstattung noch zu verstärken, und bringt eine ganze Reihe neuer gefühlsbetonter und inspirierender Produkte auf den Markt, die durch eine kühnere Ausführung, hochwertige Fahrdynamik und hochmoderne Technik bestechen. Lexus ist der bislang erste - und einzige - Hersteller von Luxusautos, der eine umfangreiche Baureihe von Vollhybridfahrzeugen anbietet, unter anderem den RX 450h, den NX 300h, den GS 450h und GS 300h, den LS 500h, den LC 500h, den ES 300h, den IS 300h, den CT 200h und den HS 250h. In Europa sind die Vollhybridmodelle für mehr als 60 % sämtlicher Lexus-Verkäufe verantwortlich.



Weitere Informationen finden Sie auf: http://newsroom.lexus.eu



