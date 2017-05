Der Anteil ägyptischer Frühkartoffeln an der Packmenge liegt teils noch bei 10% in Sachsen. Die Qualität hiesiger Speiseware, welche inzwischen überwiegend aus dem Kühllager stammt, ist gut. Das Preisniveau für Kühlhausware bleibt stabil. Bildquelle: Shutterstock.com Konventionelle Lagerware wird nur noch in Restmengen gehandelt. Spanische Frühkartoffeln...

Den vollständigen Artikel lesen ...