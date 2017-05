von C. Platt und A. Hohenadl, Euro am Sonntag Vive la France, es lebe Europa und seine Aktien." Derart mitreißend betitelte die Deutsche Asset Management ihre Marktanalyse, die sie einen Tag nach der französischen Präsidentschaftswahl verschickte. Mit dem Sieg Emmanuel Macrons am vergangenen Sonntag steht nun in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...