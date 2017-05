BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" um die Pannen im Terror-Fall Amri:

"Innere Sicherheit, was ist das? Zuerst das Gefühl, mein Land ist verteidigenswert. Diese Freiheit (wenn auch umstritten und immer neu auszuhandeln), dieses Recht (auch wenn unperfekt und immer neu zu justieren). Und ja, auch dieses gute Leben. Dies Gefühl ist bedroht, wenn ein Amri möglich ist. Wenn ein Terrorist durch lauter Lichtschranken läuft, die Alarm auslösen sollten, es aber nicht tun. Nicht zufällig in Nordrhein-Westfalen, nicht zufällig in Berlin. Berlin, das war die Stadt, die sich so sehr an die Mauer gewöhnt hatte, dass sie sich am Ende hineinschmiegte wie in eine Kuschelecke. Berlin ist heute die Stadt, die sich so sehr an die Kriminalität gewöhnt hat, dass sie sie hinnimmt wie eine Marotte - Politiker und Passanten tun es und offenbar auch der eine oder andere bei der Polizei. Hat Amris Berliner Anschlag daran etwas geändert?"/yyzz/DP/tos

AXC0012 2017-05-19/05:35