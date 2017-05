MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Nach Gesprächen in den USA besucht Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Freitag das Nachbarland Mexiko. Er wird sich dort mit Präsident Enrique Peña Nieto und seinem Kollegen Luis Videgaray treffen. Außerdem will Gabriel für die Hannover Messe werben, auf der Mexiko im kommenden Jahr Partnerland ist. In den kommenden Wochen geht zudem das deutsch-mexikanische Jahr zu Ende.

Deutschland ist der wichtigste Wirtschaftspartner Mexikos in der Europäischen Union. Über 1800 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung sind in Mexiko registriert. Das Handelsvolumen beträgt rund 18 Milliarden US-Dollar. Derzeit wird das Freihandelabkommen mit der EU aktualisiert. Im Juni kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Mexiko./dde/DP/tos

