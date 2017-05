STUTTGART (dpa-AFX) - Lang ist es her, dass Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Autobauern mit der "Innovationspeitsche" drohte, damit ihre Fahrzeuge sauberer würden. Inzwischen setzt er längst auf Dialog. Am Freitag (10.30 Uhr) lädt Kretschmann nun Autobosse, Forschungsinstitute und Verbände an einen Tisch, um über die Zukunft der Branche zu sprechen. Daimler-Chef Dieter Zetsche, Bosch-Chef Volkmar Denner und Audi-Vorstand Hubert Waltl folgen seinem Ruf ins Stuttgarter Schloss. Insgesamt stehen auf der Gästeliste 40 Namen.

Das Reizthema der Branche - Fahrverbote für alte Diesel - soll außen vor bleiben, stattdessen will man sich auf Themen wie Elektromobilität, vernetzte Autos und neue Dienstleistungen rund um die Mobilität konzentrieren. Herausragende Ergebnisse sind allerdings kaum zu erwarten. "Das ist der Beginn eines strategischen Dialogs", betonte Kretschmann dieser Tage./bg/ang/DP/tos

AXC0020 2017-05-19/05:49