KONSTANZ (dpa-AFX) - Bund und Länder wollen Steuerbetrug im weltweiten Onlinehandel zulasten des deutschen Fiskus unterbinden. Darüber beraten die Finanzminister am Freitag auf ihrer Jahreskonferenz im baden-württembergischen Konstanz. Hintergrund ist, dass manche Onlineanbieter aus Nicht-EU-Staaten Waren über Zwischenlager in der Europäischen Union an deutsche Kunden liefern, ohne die dabei berechnete Umsatzsteuer tatsächlich an die deutsche Staatskasse abzuführen.

Solchen Betrugsmöglichkeiten müsse ein Riegel vorgeschoben werden, erklärte der Vorsitzende der Länder-Finanzministerkonferenz, Hessens Ressortchef Thomas Schäfer (CDU). Über Beschlüsse der Konferenz will Schäfer am Freitagmittag (12.00 Uhr) gemeinsam mit seiner baden-württembergischen Kollegin Edith Sitzmann (Grüne) informieren.

Zu den weiteren Themen gehören die Affäre um den Einsatz eines Schweizer Spions gegen Finanzbeamte in Nordrhein-Westfalen, die Lage der öffentlichen Haushalte und die Bund-Länder-Finanzen sowie die Modernisierung der Steuerverwaltung./bur/sl/DP/tos

