HANNOVER (dpa-AFX) - Mit dem Ruhestand drohen vielen Menschen starke finanzielle Einbußen. Jeder sechste der mehr als 1,8 Millionen Rentner in Niedersachsen ist von Altersarmut betroffen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will am Freitag (09.00 Uhr) einen Bericht zur Situation der Rentner im Land vorstellen. Vor der Bundestagswahl fordert der DGB deshalb einen rentenpolitischen Kurswechsel. Zu einer bundesweiten Kampagne unter dem Motto "Rente muss für ein gutes Leben reichen" sind auch in Niedersachsen am Aktionstag 31. Mai zahlreiche Veranstaltungen geplant./opi/DP/tos

AXC0023 2017-05-19/05:49