BERLIN (dpa-AFX) - Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Schwellen- und Industrieländer beraten an diesem Freitag in Berlin das Vorgehen gegen Gesundheitskrisen. In einer Übung zum Krisenmanagement wollen die Minister den Ernstfall eines Krankheitsausbruches erproben. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will auf dem Treffen in einer Rede auf Probleme und Lösungswege eingehen (13.30 Uhr). Die Konferenz dauert bis Samstag./bw/DP/tos

AXC0024 2017-05-19/05:49