BAD NEUENAHR-AHRWEILER (dpa-AFX) - Die Arbeitsminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beraten derzeit in Rheinland-Pfalz unter anderem darüber, wie die Arbeitsbedingungen in globalen Lieferketten verbessert werden können. Am Freitag wollen die Minister Ergebnisse präsentieren. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sagte bei dem zweitägigen Treffen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, das Geschäftsmodell gerate in Verruf, "wenn Profitgier zu menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen führt". Auf der Tagesordnung standen auch der digitale Wandel, Erwerbstätigkeit von Frauen, die Integration von Migranten und Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt sowie Jugendbeschäftigung und Ausbildung./jaa/DP/tos

