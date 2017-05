Seit seiner Dresdner Rede ist Björn Höcke aus dem Rampenlicht verschwunden. Doch er treibt die Radikalisierung seiner Partei weiter voran - mit einem Trick.

Björn Höcke lächelt genüsslich, als er die Bühne betritt. "Höcke, Höcke, Höcke", rufen ihm die Zuschauer in Erfurt zu. Deutschlandfahnen wehen im Publikum, auf einem Transparent steht "AfD Aschaffenburg grüßt Björn Höcke". Ein großartiger Anblick sei das von hier oben, beginnt der Thüringer AfD-Chef. Überall "Patrioten", überall "Mutbürger". Dann hetzt er gegen die "asoziale" Politik der SPD, gegen die "Kartellparteien", gegen "eine global vernetzte Elite", die sich bloß selbst bereichern wolle. "Ich möchte, dass wir einen knallharten Anti-Establishment-Wahlkampf machen", ruft Höcke. Das Publikum jubelt und johlt.

Auftritte wie dieser sind selten geworden. Seit seiner Skandal-Rede in Dresden im Januar hat sich Höcke weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine parteiinternen Gegner raunen bereits, der Einfluss des AfD-Rechtsaußen bröckle. Höcke könne provozieren - und sonst nichts.

Tatsächlich droht Höcke sogar der Rausschmiss. Noch immer läuft ein Ausschlussverfahren gegen ihn. Gleichzeitig aber haben er und sein Netzwerk viele Ziele längst erreicht. Sie haben die AfD in der öffentlichen Wahrnehmung in die nationalkonservative Ecke gedrängt. Sie reden bei Personalentscheidungen mit. Und sie treiben die Radikalisierung der Partei weiter voran.

Deutlich wurde das am Parteitag in Köln. Bereits in der Woche vor dem Parteitag hatten sich AfD-Spitzenleute in Goslar getroffen und die Entmachtung Frauke Petrys geplant. In der Intriganten-Truppe dabei: Björn ...

