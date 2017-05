Präsident Trump kommt zum Nato-Gipfel. Aber statt Strategie regiert im Weißen Haus Chaos. Europa sollte selbstbewusst reagieren.

Die Nato sei obsolet, sagte Donald Trump im Wahlkampf immer wieder, die Verbündeten der USA trügen so gut wie nichts bei zur gemeinsamen Verteidigung. Dann, im Frühjahr 2017, sein Umschwung: Die Nato sei nun nicht mehr obsolet, sie habe sich gewandelt und bekämpfe den Terrorismus.

Bleibt's jetzt dabei - oder kommt demnächst ein weiterer Positionswechsel? Die Nervosität bei den Nato-Partnern ist groß, bevor am 25. Mai die Staats- und Regierungschefs erstmals Trump treffen.

Diese Unruhe und Un-Sicherheit war auch zu spüren, als die Münchner Sicherheitskonferenz vor acht Tagen in Washington etwa 100 hochrangige europäische Entscheidungsträger mit Vertretern der Trump-Regierung zusammenbrachte. Haupteindruck: Das US-Sicherheitsteam - von Verteidigungsminister Mattis bis Heimatschutzminister Kelly - ist gut, professionell und kompetent. Aber dann feuerte der Präsident den FBI-Chef und sandte groteske Twitter-Meldungen. Ist er sich seiner weltpolitischen Verantwortung überhaupt bewusst? Weiß er, was er außenpolitisch will? Wir reisten mit vielen Zweifeln und mehr offenen Fragen ab. Das Chaos der vorigen Tage hat diese Zweifel immer weiter verstärkt.

Wie also sollten wir Europäer unter diesen Umständen mit Präsident Trump umgehen?

Manche wollen, entsetzt ...

