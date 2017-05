Schwarz-Gelb, Jamaika oder Ampel - jeder will auf einmal mit der FDP koalieren. Doch genau das ist die größte Gefahr für die Partei.

Christian Lindner hat seinen Job einen Tick zu gut gemacht. Der FDP-Chef konnte in Nordrhein-Westfalen so viele Wähler überzeugen, dass es für eine gemeinsame Regierung seiner Partei mit der Union reichen würde. Nur: Lindner will das gar nicht. Ginge es nach ihm, sollte in Düsseldorf künftig keine Koalition mit liberaler Note regieren, sondern eine große. Denn dann könnte er dort und im Bund dieses ungeliebte Bündnis bekämpfen.

Doch die schwarz-gelbe Mehrheit ist nun mal da. Und auch sonst können sich die Liberalen - vor eineinhalb Jahre noch beinahe klinisch tot - vor Mitregieroptionen kaum retten. Die Union hofft im Herbst auf Schwarz-Gelb auch im Bund. Ein Jamaika-Bündnis ...

