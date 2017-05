=== 07:00 DE/Tele Columbus AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin 07:30 GB/Air Berlin plc, ausführliches Ergebnis 1Q, Rickmansworth *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+3,1% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone März 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV, München 10:30 DE/Autogipfel mit Baden-Württembergs Minister- präsidenten Kretschmann und Vertretern von Daimler, Audi, Porsche, Bosch sowie Gewerkschaften, Stuttgart 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Jahrestreffen der Verbände "Die Familienunternehmer" und "Die Jungen Unternehmer", Berlin *** 12:00 DE/Landgericht Nürnberg-Fürth, Urteilsverkündung zur Prevent (Hastor)-Klage gegen Beteiligung von Ningbo Jifeng an Grammer 13:20 DE/G20, Treffen der Gesundheitsminister (bis 20.5.), Eröffnungsrede von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin *** 14:00 EU/EZB-Vizepräsident Constancio, Rede bei einer gemeinsamen Konferenz von EZB und EU-Kommission, Brüssel 15:15 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Washington University, St. Louis *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) PROGNOSE: -3,0 zuvor: -3,6 19:40 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der El Camino High School, San Francisco - MX/Bundesaußenminister Gabriel zu Gesprächen in Mexiko, Mexiko-Stadt - DE/G20, Treffen der Arbeitsminister (seit 18.5.), Bad Neuenahr - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfung für die Niederlande (S&P), die Schweiz (S&P) und Slowenien (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2017 00:03 ET (04:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.