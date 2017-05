US-Präsident Donald Trump kann die Einsetzung eines Sonderermittlers in der Russland-Affäre nicht verwinden. Erst bezeichnete er die Ermittlungen als "Hexenjagd", nun legte er mit heftigen Worten nach.

US-Präsident Donald Trump hat seine Kritik an der Einsetzung eines Sonderermittlers in der Russland-Affäre verschärft. "Ich glaube, dass es unserem Land furchtbar schadet", zitierten ihn die Sender CNN und CNBC am Donnerstag. "Denn es zeigt, dass wir ein geteiltes, durcheinander geratenes, nicht-geeintes Land sind."

Das US-Justizministerium hatte am Mittwoch den ehemaligen FBI-Chef Robert Mueller als Sonderermittler eingesetzt. Er soll untersuchen, ob es geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der Regierung in Moskau sowie eine Einflussnahme ...

