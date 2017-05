Altdorf - Das renommierte US-Magazin «National Geographic» hat Uri als eine von 21 Trenddestinationen für 2017 gewählt - als einzige in der Schweiz. Nun tritt der Urner Sommer den Beweis an mit drei Höhepunkten. Während 36 Seilbahnen hinauf in ein Naturidyll aus Alpbeizli, Kuhglocken, Bergseen und Blumenwiesen fahren, dreht sich im Tal alles um den Schweizer Nationalhelden und um Hightech im Gotthard-Basistunnel.

Urnerland ist Seilbahnland: Die Urner Wander- und Seilbahnkarte stellt 36 Seilbahnen vor, die Naturfreunde und Erholungssuchende in der Ferienregion Uri und im Freizeitgebiet Klewenalp in die Höhe fahren. Jede ist Ausgangspunkt für unterschiedliche Aktivitäten und Erlebnisse. Oft ist schon das «Säilbääntli faarä» ein Höhepunkt des Ausflugs. Wenn die Seilbahn langsam anfährt und an Höhe gewinnt, schlägt manches Herz höher und den Passagieren eröffnet sich ein Panoramablick auf die ursprüngliche Bergwelt. Jede Seilbahn hat ihre Besonderheiten, sei es die Kleinstbahn mit offenem Verdeck auf eine der zahlreichen Alpen, die klassische Gondel zum grosszügigen Wanderwegnetz oder die Standseilbahn auf den Ausflugsberg. Die hohe Seilbahndichte lässt sich im Urner Sommer auch zeitlich konzentriert erleben.

Vom 25. bis 27. August 2017 kommen Gäste erstmals in den Genuss von zahlreichen ...

