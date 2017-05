Der Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, fordert schärfere Haftungsregeln für für Computer, Handys und Apps.

"Für Hard- und Software muss es so etwas wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum geben, einen Zeitraum, in dem der Hersteller einwandfreien Zustand garantiert und bei Mängeln haftet", sagte Deutschlands oberster Cyber-Schützer in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. Das System solle ähnlich wie bei Lebensmitteln funktionieren und gegen Angriffe wie die jüngsten WannaCry-Erpressersoftware besser schützen.

"Zum einen erhöht so ein Mindesthaltbarkeitsdatum den Druck auf die Hersteller, ...

