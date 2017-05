The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0135176318 PFBK SCHW.HYP. 11-17 555 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0184987789 MEYER BUR.TECH. 12-17 BD00 BON CHF N

CA BD32 XFRA DE0001137529 BRD USCHAT.AUSG.16/10 BD00 BON EUR N

CA 4BVA XFRA FR0011257260 BUREAU VERITAS 12/17 BD00 BON EUR N

CA HNKK XFRA USN39427AN46 HEINEKEN 12/17 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1140668184 WORLD BK 14/17 MTN BD02 BON INR N