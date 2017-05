The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4P06 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4PZ5 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40L63 COBA MTN 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DT52 LBBW DL-GM-FLOATER 17/21 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB1DT60 LBBW DL-STUFENZINS 17/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB9BA6 NORDLB 3 PH.BD.35/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB4071 LDSBK.SAAR OPF A407 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013257557 RALLYE S.A. 17/23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013257599 LVMH 17/18 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013257615 LVMH 17/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013257623 LVMH 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US61744YAH18 MORGAN STANLEY 2022 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1266622031 SG ISSUER 15/20 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1391066013 BNP PARIBAS 16-21 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1493855255 SWED.EXP. CRED. 16/19 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1523135439 INTL FIN. CORP. 16/19 MTN BD02 BON RUB N

CA XFRA XS1599276794 BOC (MACAU) 17/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1612940988 WPP FINANCE 17/20 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1615104244 SOC GENERALE 17/27 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1616339336 BOC AVIATION 17/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1616774698 WORLD BK 17/20 MTN BD02 BON INR N

CA XFRA XS1616925068 K+S AG ANL.17/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1617531063 TUERKIYE GAR.BK17/27 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1618597535 LOGAN PPTY HLDGS 17/23 BD02 BON USD N